Il quarantunesimo anniversario della strage di Bologna

In quel 2 agosto 1980 persero la vita 85 persone, tra cui il sammarinese Pietro Galassi. Tante le iniziative di commemorazione, tra cui l'inaugurazione degli 85 "sampietrini della memoria", uno per ogni vittima, a formare un percorso che da piazza del Nettuno arriva alla stazione. Stamattina, dopo un incontro del sindaco Virginio Merola con i familiari delle vittime a cui ha presenziato anche il ministro per la Giustizia Marta Cartabia, è partito il corteo che, seguendo i sampietrini è arrivato a piazza Medaglie d'Oro. Alle 10.25 il triplice fischio del treno per ricordare il momento esatto in cui esplose la bomba nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Intanto il processo ai mandanti della strage va ancora avanti grazie allo sforzo dell'Associazione tra i familiari delle vittime.

