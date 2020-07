UNIVERSITÀ L'Alma Mater prima università d'Italia. L'intervista al prorettore vicario Mirko degli Esposti

Lezioni a distanza che affiancheranno quelle in presenza anche durante prossimo semestre, sim da distribuire agli studenti con 100 giga di traffico incluso e test sierologici gratuiti per docenti e dipendenti. Sono solo alcune delle iniziative dell'Università di Bologna per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ma l'Alma Mater, per l'undicesimo anno consecutivo ha conquistato il primo posto della classifica Censis tra i mega atenei italiani. Ne abbiamo parlato con il prorettore vicario, professore Mirko degli Esposti.

Nel video l'intervista

I più letti della settimana: