La Spinelli torna alla ribalta nazionale italiana: dopo Sputnik, i ristori negati ai medici.

"Do vergogna ai Senatori che hanno affossato l’emendamento ristori per le famiglie dei medici stroncati dal Covid e soprattutto do vergogna ai leader dei partiti, che compongono e sostengono il Suo Esecutivo, bravi ad usare le foto di medici ed infermieri stanchi per la pandemia ma completamente egoisti nell’azione di governo". Parole dure rivolte al premier Mario Draghi, da parte della sindaca di Coriano. Una lettera nella quale Domenica Spinelli esprimeva totale sdegno per la bocciatura del Senato ai ristori per le famiglie dei medici scomparsi a causa del Covid. Finita ora alla ribalta nazionale italiana, con una troupe del Tg di Raitre e sabato prossimo con l'arrivo degli inviati di “Mi Manda Raitre”

Nel frattempo quella della Spinelli non è la sola voce del territorio ad alzarsi. “Apprezzo molto che l’Ordine dei Medici intervenga – dice la sindaca – rivolgendosi al Capo dello Stato Mattarella. C’è un enorme vuoto da colmare e ben venga l’appello al Presidente della Repubblica".

Domenica prossima, in occasione della seconda Giornata Nazionale del Personale Sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato l’Ordine dei Medici di Rimini ricorderà i colleghi morti a causa della pandemia e tra questi il corianese Maurizio Bertaccini venuto a mancare nell’aprile 2020.

