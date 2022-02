Ristori negati ai medici, Comune di Coriano: "La Rai si mobilita dopo la lettera del sindaco Spinelli al premier Draghi"

Sta suscitando una vasta eco mediatica la lettera che il sindaco Domenica Spinelli ha inviato, lo scorso 14 febbraio, al premier Mario Draghi. Lettera nella quale, come noto, il primo cittadino di Coriano esprimeva totale sdegno per la bocciatura del Senato ai ristori per le famiglie dei medici scomparsi a causa del Covid, sollecitando azioni concrete a sostegno di coloro che hanno fronteggiato il virus fin dall’inizio quando le misure di prevenzione non erano quelle di oggi. Ieri il telegiornale di Raitre ha inviato una giornalista ed un cameraman in Municipio per intervistare il sindaco pubblicando il servizio sul notiziario delle ore 14, sabato prossimo 19 febbraio sarà invece una troupe di “Mi Manda Raitre” ad incontrare la prima cittadina corianese e a mandare in onda nella nota trasmissione condotta da Federico Ruffo il relativo servizio. Nel frattempo quella della Spinelli non è la sola voce del territorio ad alzarsi. “Apprezzo molto che l’Ordine dei Medici, come ho letto oggi, intervenga – dice il sindaco – rivolgendosi al Capo dello Stato Mattarella. C’è un enorme vuoto da colmare e ben venga l’appello al Presidente della Repubblica. Ci tengo a ribadire che non è assolutamente una questione politica che io sollevo – aggiunge – quanto uno sprone a far sì che si possano concretizzare nel più breve tempo adeguati sostegni e risarcimenti a queste famiglie così duramente colpite. E per questo occorre l’aiuto di tutti, in special modo a livello parlamentare”. Domenica prossima, in occasione della seconda Giornata Nazionale del Personale Sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale e del volontariato l’Ordine dei Medici di Rimini ricorderà i colleghi morti a causa della pandemia e tra questi il corianese Maurizio Bertaccini venuto a mancare nell’aprile 2020.

c.s. Comune di Coriano