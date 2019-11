ALLARME Malori in una scuola di Villa Verucchio, dimessi i nove bambini

Malori in una scuola di Villa Verucchio, dimessi i nove bambini.

Tutti dimessi i nove bambini della scuola elementare di Villa Verucchio portati negli ospedali di Rimini e Cesena dopo essersi sentiti male. Durante il periodo di osservazione, non sono emerse criticità sostanziali. I Vigili del fuoco, intervenuti nella struttura scolastica con Carabinieri e il personale del 118, hanno escluso malfunzionamenti dell'impianto di condizionamento, l'ipotesi di una fuga di gas e soprattutto un'intossicazione per inalazione. Nell'immediatezza tutto l'istituto comprensivo era stato fatto evacuare, compresa la palestra dove si sono registrati i casi, poi l'allarme è rientrato e si è continuato con la normale attività scolastica.

In una nota, la sindaca di Verucchio Stefania Sabba, ha evidenziato come la palestra sia “costantemente monitorata ed oggetto di continue manutenzioni e miglioramenti; è stato completato poche settimane fa l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione e prossimamente sarà avviata la riqualificazione della pavimentazione e degli spogliatoi”. “Rimaniamo in attesa degli accertamenti dell’Ausl – conclude il sindaco - a dirci con esattezza cosa abbia causato questi problemi”.



I più letti della settimana: