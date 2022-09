ALLUVIONE Maltempo Marche, proseguono le ricerche dei due dispersi; fiaccolata per il piccolo Mattia

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco dopo il maltempo che ha colpito giovedì scorso i territori di Ancona, Pesaro-Urbino e Fermo.

Così come proseguono le ricerche di Mattia, 8 anni, e Brunella Chiù di 56, ancora dispersi nel territorio del comune di Corinaldo. Ieri è stata ritrovata l'auto della donna, portata via dalla piena del fiume Nevola insieme alla figlia Noemi, la sera di giovedì scorso; come confermato dai militari, dentro non è stato rinvenuto nessun corpo. Ieri sera a San Lorenzo in Campo è stata organizzata una fiaccolata per Mattia. Il piccolo si trovava insieme a sua mamma quando acqua e fango li hanno travolti. La donna è riuscita ad aggrapparsi ad un albero e si è salvata. Mattia è stato invece trascinato via.

Finora sono oltre 2.600 gli interventi effettuati dalle squadre per prosciugamenti, per rimozione di fango e detriti, alberi abbattuti e danni d’acqua. Ben 465 i vigili del fuoco al lavoro.

