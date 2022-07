Marmolada: inizieranno le ricerche con squadre cinofile

Marmolada: inizieranno le ricerche con squadre cinofile.

Nella mattinata del 5 luglio sono riprese le ricerche dei dispersi alla Marmolada. Da domenica si continuano ad usare droni dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino, due nella parte alta e due nella parte medio-bassa della frana. Scende da 13 a 8 il numero di dispersi, il bilancio delle vittime è fermo a 7. Probabilmente da domani o al massimo dopodomani il Soccorso alpino tenterà l'ispezione del ghiacciaio della Marmolada "vista-udito" con specialisti delle ricerche e con unità cinofile. Lo ha riferito all'ANSA il presidente del Corpo nazionale del soccorso alpino, Maurizio Dell'Antonio. L'ordinanza del sindaco di Canzei, Giovanni Bernard, prevede la chiusura immediata dell'intera montagna in territorio Trentino. Thomas Wanner del Club alpino svizzero in un'intervista sostiene che in futuro alcune zone delle Alpi saranno accessibili per le escursioni solo nel periodo primaverile, quando la neve è più compatta e le temperature sono ancora basse rispetto al periodo estivo.

Due alpinisti, probabilmente di nazionalità svizzera, sono morti sul Cervino dopo esser precipitati per circa 400 metri. I soccorritori ipotizzano che l'incidente possa essere avvenuto dalla zona del Colle del Leone (3.581 metri). I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano.

"I droni del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno sorvolato le zone primarie di rinvenimento dei reperti sia umani che di abbigliamento e dell'attrezzatura tecnica. Anche questa mattinata, in tre o quattro punti, abbiamo ritrovato sia dei resti umani che attrezzatura e tutto è stato già prelevato dagli operatori in elicottero". Lo ha detto il presidente del Soccorso alpino nazionale Maurizio Dell'Antonio.



Notizia in aggiornamento.

