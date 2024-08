FUNERALE Mercoledì, a Santarcangelo, l'ultimo saluto ad Alberto Battistini

Mercoledì, a Santarcangelo, l'ultimo saluto ad Alberto Battistini.

Si terrà mercoledì 28 agosto, alla Chiesa Parrocchiale della Collegiata di Santarcagelo, alle 15,30 il funerale di Alberto Battistini, il 22enne che sabato all'alba ha perso la vita in un incidente stradale in via Monte Cieco, nei pressi del confine di Stato di Dogana. “Batti” - così lo chiamavano gli amici – era molto conosciuto anche a San Marino, dove aveva gestito la discoteca “Vision Club”.

