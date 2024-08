Perde il controllo dell’auto: morto ragazzo di 22 anni al confine con San Marino

Si chiamava Alberto Battistini, aveva solo 22 anni ed era di Santarcangelo il ragazzo che questa mattina, in Via Monte Cieco, nei pressi del confine di Stato di Dogana, attorno alle cinque e un quarto, è finito fuori strada, alla guida di una Bmw Serie 2, targata San Marino ed intestata ad un autonoleggio del Titano.

Nessun segno evidente di frenata e l'auto, in prossimità di una curva a sinistra, è andata dritta in un campo, cappottando più volte. Il giovane è stato sbalzato fuori ed è dunque ipotizzabile che non avesse allacciato la cintura di sicurezza. A chiamare i primi soccorsi alcuni residenti.

I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo ma il ragazzo è andato in arresto cardiaco e alle sette circa è stato constatato il decesso. I rilievi del sinistro eseguiti dalla Polizia Locale. L'auto, probabilmente, viaggiava ad una velocità piuttosto elevata e Alberto Battistini, che a San Marino ha gestito la discoteca Vision Club, stava verosimilmente rientrando a casa.