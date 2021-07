CRONACA Misano Adriatico: finisce nel fossetto, motociclista 70enne ferita

A mezz'ora di distanza dall'incidente nei pressi della stazione un secondo sinistro è avvenuto ieri a Misano, attorno alle 18:30. Coinvolta una donna di 70 anni di Santarcangelo, in sella alla sua moto Kawasaki. Secondo le prime ricostruzioni stava procedendo in direzione Rimini, all'altezza dell'Elettronica Muccioli, quando avrebbe perso il controllo del mezzo nei pressi della nuova rotonda della zona. Per l'impatto con il guardrail è stata disarcionata, cadendo fuori strada nel fossetto adiacente. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Per soccorrere la donna, in gravi condizioni dopo la caduta, è intervenuta la Croce Azzurra di Riccione. Inizialmente era stato richiesto l'elisoccorso, ma non è potuto intervenire dato che era impegnato del primo incidente.

