Mortale di Talamello: il cordoglio della Croce Verde di Novafeltria.

La Croce Verde di Talamello affida ai suoi profili social il dolore per la perdita improvvisa e prematura di uno dei sui operatori, Gianluca Strada. "Oggi la nostra cooperativa piange la scomparsa di un figlio, - scrivono - a fatica troviamo le parole giuste per questa terribile tragedia e ancora più a fatica riusciamo a credere che sia successo per davvero. Luca sei venuto a mancare proprio mentre compivi il tuo dovere con quella divisa che indossavi da oltre 30 anni e che ora ti accompagnerà lassù in cielo. Tutti noi ci uniamo al dolore di parenti e amici per la scomparsa del nostro Luca".

L'uomo, 48enne di Novafeltria è deceduto ieri a bordo dell'ambulanza che stava guidando per prestare soccorso all'auto di un sammarinese finita fuori dalla carreggiata. Il 48enne pare sia stato colto da malore per finire poi finire contro un albero a bordo strada.





