Ambulanza fuori strada, muore autista soccorritore

Nel video le immagini dell'incidente

Un autista soccorritore del 118 è morto questo pomeriggio mentre era in servizio: si trovava alla guida di una ambulanza della Croce verde, finita contro un albero lungo la strada che conduce da Novafeltria nel Comune di Talamello, in alta Valmarecchia. Era intervenuto per trasportare in ospedale un uomo che, alla guida di una Suzuki Swift con targa sammarinese, si era ribaltato. Poi il soccorritore, probabilmente a causa di un malore, ha accostato finendo contro la pianta che costeggia la strada. Si tratta di un uomo di 49 anni di Novafeltria. Inutili i tentativi di salvarlo. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Il paziente trasportato pare non abbia riportato conseguenze . Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.