LUTTO Morte bambino a Verucchio: disposta l'autopsia per chiarire le cause

Sono ancora ignote le cause della morte del bambino di 9 anni avvenuta martedì a Verucchio sul campo di calcio, durante un allenamento. Secondo quanto riporta la stampa locale è stata disposta l'autopsia per chiare le ragioni del suo decesso. Il piccolo stava correndo fra i coni con la palla ai piedi quando è avvenuta la tragedia. La certificazione medica che lo autorizzava a svolgere attività sportiva era in regola. In occasione del funerale a Verucchio sarà indetta una giornata di lutto cittadino.

