Tragedia a Villa Verucchio: bimbo di 9 anni muore mentre gioca a calcio

Immensa la tragedia che nel pomeriggio di ieri ha colpito la comunità di Villa Verucchio quando, attorno alle 18, un bambino di 9 anni si è accasciato a terra mentre si stava allenando con gli amici. Immediato l'intervento sul posto del personale del 118, con i sanitari che hanno tentato di rianimare il piccolo senza però riuscirci. Alla fine il medico si è dovuto arrendere e non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul campo da calcio sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Villa Verucchio e, al momento, si sta decidendo se sottoporre il corpo ad autopsia. Il ragazzino era il figlio di un noto commerciante della zona.





Stefania Sabba, Sindaco del Comune di Verucchio esprime il profondo cordoglio suo e di tutta la comunità. "L'amministrazione partecipa commossa al dolore della comunità e si stringe intorno alla famiglia del bimbo deceduto improvvisamente sul campo da gioco"- scrive. "Non ci sono parole per consolare i genitori e i parenti per questa grave perdita. Il nostro abbraccio va anche alla società sportiva alla quale il piccolo era iscritto ed ai suoi compagni di squadra. Ieri sera tutti noi abbiamo perso un amico, un figlio, un pezzo di cuore. Il cielo ha guadagnato un nuovo angelo". Riposa in pace piccolo".

In occasione del funerale, che potrebbe essere celebrato lunedì prossimo, sarà indetta una giornata di lutto cittadino.