Luca Beccari: sorpresi da pubblicazione anticipata del testo dell'Accordo con l'UE; “dato positivo”

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri) e Luca Brandi (Direttore Affari Europei Dipartimento Esteri)

Passaggio importante – ha sottolineato Luca Beccari - la trasmissione del testo alla Commissione europea. Non banale anche il lavorio che aveva seguito la parafatura. Mesi nei quali – ha rivelato il Direttore Affari Europei, Luca Brandi – la Commissione ha continuato ad inviare una summa di tutto ciò che era stato definito nel negoziato. Da qui un'attenta verifica di interpretazioni ed eventuali refusi. Accordo a questo punto stabile; e pubblicato – in inglese – con un certo anticipo rispetto alle attese. Il Segretario agli Esteri non ha mancato di porre l'accento sul significato politico di questa celerità. Un “dato positivo”; segno – a suo avviso – di attenzione da parte delle Istituzioni UE, e ciò nonostante siano ormai prossime le elezioni europee.

Sguardo ora ai passi successivi; a partire dal 7 maggio, quando il Segretario Beccari ed il Primo Ministro di Andorra si incontreranno a Bruxelles con il Vicepresidente della Commissione UE Sefcovic. “Potremo discutere ancora un po' più nel dettaglio i prossimi passaggi – sottolinea il Segretario di Stato -, che comunque riguardano sempre le traduzioni, i confronti in ambito EFTA e ovviamente la decisione del Consiglio che speriamo arrivi il prima possibile” e apra la possibilità della firma. Per le tempistiche molto dipenderà dalla prossima Presidenza ungherese; già strutturato, comunque, il dialogo con Budapest, per accelerare l'iter. Quanto alla traduzione dell'Accordo nelle varie lingue si ipotizza il mese di luglio.

Molti sammarinesi stanno già tentando un approccio a questo testo estremamente tecnico e voluminoso. Beccari ha innanzitutto richiamato il significato della parte istituzionale; che definisce principi e perimetro di applicazione, cruciale lo status di equivalenza. Poi lo specifico Protocollo San Marino e i 25 relativi allegati. Ribadita comunque la volontà di fornire quanto più supporto alla consultazione del testo, e continuare con l'attività di informazione. Focus, poi, in conferenza stampa, sui criteri di risoluzione di eventuali controversie.

Fondamentale il ruolo dei Comitati Misti; ma non solo: Luca Brandi ha rimarcato come si sia insistito molto sulla presenza della Corte di Giustizia Europea, “che in ultima istanza" verrà chiamata a decidere sull'interpretazione delle norme "ma anche su una interpretazione uniforme delle stesse norme”. Ricorso – nota importante – che sarà previsto anche per cittadini ed imprese.

Nel servizio le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato per gli Affari Esteri) e Luca Brandi (Direttore Affari Europei Dipartimento Esteri)