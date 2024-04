Francesca Reggiani in tournée con il nuovo monologo a più personaggi versione 2024 al Teatro Dehon di Bologna

One Woman Show declinabile con “la voce del verbo”: SPETTACOLARE perché ormai lo facciamo tutti per via dei social, “ schermi piatti dove dentro non c'è niente” - ci confida Reggiani. La vita reale ormai ha sublimato il reality: buonsenso e assurdo li misura soltanto l'AI e nesso sa di chi!? Monologhi, stand up comedy e parodie politiche anche di se stessi perché l'(auto)ironia ci salverà: moltiplicandoci...