Oggi allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in altre sette regioni.

Il Ticino esonda a Pavia e gli operatori della Protezione Civile e gli addetti del Comune aiutano i residenti della zona a uscire di casa. Intanto fa sempre più paura il maltempo che attraversa l'Italia.

In Liguria un tratto di viadotto lungo l'A6 è crollato per una frana, mentre in Piemonte una voragine si è aperta sull'A21. Il corpo di una donna travolta dal fiume Bormida è stato recuperato nell'Alessandrino. A San Marino meteo più clemente: nella giornata di oggi possibili lievi perturbazioni solo in serata.

Oggi allerta rossa in Emilia Romagna; arancione in Abruzzo, Calabria, Piemonte, Veneto, Marche, Lombardia e Puglia; gialla in Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, Campania, Molise, Basilicata, Umbria, Sicilia e Sardegna.



