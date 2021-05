RIMINI Polizia: scoperti gli aggressori della lite alle 'cantinette'

Polizia: scoperti gli aggressori della lite alle 'cantinette'.

Le loro immagini avevano fatto il giro dei social, ripresi da un telefonino mentre scagliavano le sedie fuori dal locale della Vecchia Pescheria di Rimini e scappavano. Dopo una settimana di indagini della Polizia di Stato che ha acquisito il video postato sui Social-Network, visionato alcune telecamere della zona e raccolto le testimonianze, i due sono stati identificati: si tratta di due cugini di nazionalità albanese, rispettivamente di 21 e 22 anni. Non sono ancora chiari i motivi che hanno condotto i due a minacciare con un coltello e successivamente a lanciare sedie, tavoli ed altri oggetti verso uno degli addetti dell’esercizio commerciale; locale poi chiuso dal Questore per motivi di ordine pubblico.

I due giovani sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per minacce aggravate e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. La Questura sta valutando inoltre se possano essere adottati ulteriori provvedimenti quali il Foglio di Via Obbligatorio e il DASPO urbano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: