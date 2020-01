VALMARECCHIA Ponte Verucchio, Comites: “territorio tagliato in due”

Il Comites interviene in merito alla chiusura del Ponte Verucchio, unendosi alla “forte preoccupazione” dei consiglieri di minoranza del Comune che, venerdì scorso, avevano chiesto in assemblea di indire una class action contro gli enti responsabili della situazione e per ottenere, con urgenza, il ripristino della viabilità della Valmarecchia. Una situazione che, per il il vicepresidente Alessandro Amadei, ha “tagliato in due” il territorio e causato ingenti perdite economiche e disagi ai pendolari.

“I frontalieri che lavorano da anni nella confinante Repubblica di San Marino ed i cittadini italiani residenti sul Titano che devono raggiungere il posto di lavoro”, spiega il Comites, “si trovano costretti a percorrere circa 20 Km in più per raggiungere i luoghi di destinazione, andando a sovraccaricare il ponte della Trasversale Marecchia e tutto il centro di Corpolò e Villa Verucchio già al collasso per un traffico veicolare di circa 15.000 mezzi al giorno”. Da qui l'auspicio per una “rapida risoluzione del problema“.

Per agevolare i residenti ieri il Comune di Santarcangelo di Romagna, sul proprio sito, ha diffuso la mappa dei percorsi consigliati (mezzi pesanti esclusi) per evitare l’incrocio fra le provinciali Marecchiese e Trasversale Marecchia .





