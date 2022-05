ADUNATA ALPINI Presunte molestie durante l'adunata: riunione tra le vittime. Sadegholvaad: "pronto ad ospitare nuovamente"

Potrebbe allungarsi la lista di chi intende formalizzare una denuncia per le molestie subite nel corso dell'Adunata degli Alpini, lo scorso fine settimana a Rimini. Nel pomeriggio di ieri c'è stata una riunione tra le vittime che hanno contattato 'Non una di meno', l'organizzazione che fin da subito ha lanciato l'allarme sui comportamenti subiti dalle donne nel corso del raduno a cui hanno partecipato oltre 90mila persone. Per ora le segnalazioni alle attiviste sono state centinaia, ma solo una donna, una 26enne, ha deciso di farsi avanti con le forze di polizia: ha riferito ai carabinieri di essere stata circondata e aggredita da tre persone sabato pomeriggio in mezzo alla folla, presa per un braccio, strattonata e insultata con frasi dall'esplicito riferimento sessuale.

"E' gravissimo, inaccettabile per le istituzioni e in particolare per uomini che sono e devono essere al servizio dello Stato", ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti, aggiungendo che "l'Italia si fonda sulla piena parità di genere e quindi deve ripudiare con forza quella sub-cultura di prevaricazione del maschile nei confronti del femminile. L'Associazione italiana alpini promette che in occasione dell'Adunata 2023 prevista a Udine, sarà fatto "tutto ciò che è nelle proprie possibilità per garantire la massima sicurezza a tutti, e in particolare alle donne"

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad si dice invece pronto ad ospitare nuovamente, e il "prima possibile", l'adunata degli Alpini, che ha definito una "festa di civiltà". I comportamenti molesti segnalati, per il primo cittadino sono certi e vanno stigmatizzati, "anche un solo gesto o comportamento sessista è di troppo e inaccettabile". Ma "inaccettabile" è pure il fatto che ora gli alpini vengano "brutalmente colpevolizzati di ogni nefandezza".

