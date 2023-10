CARRELLO TRICOLORE Prezzi contenuti nei supermercati per contrastare il carovita, adesioni anche a San Marino San Marino Conad e Titancoop applicano già i ribassi. Il Gruppo La Sociale: "su 26 prodotti prezzi bloccati dal 2008". Le associazioni consumatori attendono la risposta delle altre catene di distribuzione

Un carrello tricolore arriva sugli scaffali di supermercati, negozi e farmacie. E' il simbolo con cui i consumatori potranno fino a fine anno trovare con più facilità prodotti di prima necessità a prezzi contenuti. Parte infatti ufficialmente il trimestre 'anti-inflazione', l'iniziativa del governo italiano per favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori. Un avvio però lento, considerato anche il giorno festivo, con diversi esercizi non ancora pronti. "Sono oltre 23mila i punti vendita che in tutta Italia proporranno a prezzi calmierati una vasta gamma di prodotti di largo consumo", sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che ha promosso l'iniziativa, sottolineando l'impegno "corale, di tutto il sistema Italia, per salvaguardare il potere d'acquisto degli italiani e fermare l'inflazione!".

Commercianti Indipendenti Associati, Cooperativa associata a Conad con 266 punti vendita, uno dei quali anche a San Marino, aderisce all’iniziativa. Anche Titancoop aderisce all'iniziativa, con 200 prezzi ribassati del 10% e altri 1000 prezzi bloccati. Il Gruppo Alimentare La Sociale rivendica di adottare già da tempo misure contro l'inflazione, con un paniere di 26 prodotti di prima necessità a prezzi bloccati dal giugno del 2008.

Sono i primi supermercati a contenere i prezzi in Repubblica, su alcuni beni di prima necessità, dopo la richiesta avanzata da Sportello Consumatori e Asdico alle altre grandi aziende di distribuzione presenti in territorio.

