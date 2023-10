Titancoop dal 1° ottobre ha aderito al Trimestre Anti-inflazione

Dal 1° ottobre è partita un’operazione straordinaria per calmierare i prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari. Titancoop a Settembre ha firmato un accordo con A.N.C.C. (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), a cui siamo iscritti, per la sottoscrizione del Protocollo Anti-inflazione proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il carrello tricolore in casa Titancoop contempla in totale più di 1.200 prodotti di largo consumo a marchio Coop scelti tra quelli maggiormente presenti nella spesa quotidiana degli italiani. Di oltre 200 i prezzi saranno ribassati del 10%, per gli altri 1000 il prezzo sarà bloccato. La duplice operazione interessa l’intero perimetro dei prodotti a marchio Coop che garantiscono già oggi un risparmio anche fino al 30% rispetto ai rispettivi prodotti di marca e si aggiunge alle iniziative già in corso in Coop e a ad altre previste di tutela del potere d’acquisto.

Nel paniere degli oltre 200 prodotti ribassati del 10% figurano beni di primaria necessità includendo sia alimentari che non alimentari come pasta, pelati, caffè, uova, latte, formaggi e ancora pannolini, baby food, detergenza,.. attingendo da tutte le linee del prodotto a marchio Coop per rispondere anche a esigenze di consumatori diversi. Così vi si trovano anche prodotti biologici della linea Vivi Verde, i prodotti del commercio equo e solidale (Solidal) e finanche gli alimenti salutistici della linea BeneSì. Simile la scelta adottata sugli oltre 1000 prodotti a prezzo bloccato, includendo in questo caso più di 40 categorie merceologiche (di fatto il 40% dell’assortimento).

Il progetto del Trimestre Anti-Inflazione si aggiunge all’impegno che ci ha sempre contraddistinto per arginare le difficoltà economiche delle famiglie.



