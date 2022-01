PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Rielezione Mattarella: è resa dei conti tra i partiti dopo lo stallo Da San Marino le congratulazioni della Democrazia Cristiana a Mattarella

Rielezione Mattarella: è resa dei conti tra i partiti dopo lo stallo.

Un lungo applauso e la commozione di molti hanno accompagnato la rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato, con 759 voti, secondo solo a Sandro Pertini nella storia per numero di preferenze. Nonostante la volontà espressa chiaramente dal Presidente di non intraprendere un secondo mandato, si è arrivati alla quadra dopo l'incapacità, tra le forze politiche, di convergere su un nome condiviso. Al senso di responsabilità ha fatto riferimento lo stesso Mattarella, nel ringraziare il Parlamento e i delegati delle Regioni.

Da San Marino le congratulazioni della Democrazia Cristiana. Nei sette anni di mandato, scrive il Pdcs, Mattarella “ha mostrato lo spessore umano, le capacità di statista e l'autentico spirito di servizio” verso Paese e cittadini. La Dc si dice certa che “continuerà a contribuire a far crescere l'Italia” e a “consolidare ulteriormente i rapporti” con il Titano.

Intanto, a Roma i partiti fanno i conti con gli effetti politici dello stallo. La stampa internazionale parla di un recupero di stabilità e credibilità del Paese, ma a perdere sono proprio le forze politiche. All'interno del Governo, il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti auspica una “messa a punto”. Ed è botta e risposta nel Movimento 5 Stelle, tra il leader Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che aveva espresso la necessità di aprire una riflessione. In casa centrodestra, Giorgia Meloni invoca una rifondazione della coalizione, rivendicando un ruolo di primo piano nei nuovi equilibri. Nei prossimi giorni il leader della Lega Matteo Salvini convocherà il Consiglio Federale. Si ragionerà sul futuro del centrodestra, anche in seguito ai voti mancati per la presidente Casellati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: