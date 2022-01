Pdcs: "I migliori auspici al Presidente Mattarella per il secondo mandato come Capo dello Stato e Presidente della Repubblica italiana"

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera esprimere le più vive congratulazioni al Presidente Mattarella per il secondo mandato come Capo dello Stato e Presidente della Repubblica italiana. L’esperienza vissuta nei recenti sette anni trascorsi al Quirinale, ne ha mostrato lo spessore umano, le capacità di statista, e l’autentico spirito di servizio verso il Paese e la cittadinanza. Anche la nuova disponibilità offerta in questa circostanza, a fronte della volontà di tre quarti degli elettori, é un esempio concreto dello spirito di sacrificio e dell’impegno che dovrebbe essere da riferimento per ogni cittadino, al di là delle appartenenze politiche e degli schieramenti. La Democrazia Cristiana è certa che il Presidente Mattarella nell'esercizio del suo alto incarico continuerà a contribuire a far crescere l’Italia e a sanare le ferite che ancora segnano il tessuto della comunità nazionale, acuite dall'emergenza pandemica ancora in corso, oltre a consolidare ulteriormente i rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.

c.s. Pdcs