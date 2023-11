PIROMANI Rimini: dopo le vetture, a fuoco l'ex nuova questura

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per alcuni focolai scoppiati all'interno dell'ex nuova Questura di Rimini. L' edificio di via Ugo Bassi, che ora è diventato proprietà privata. Locali abbandonati che nel corso degli anni hanno dato rifugio a sbandati e senza tetto. Il fuoco, di origine dolosa, è scaturito in un paio di punti, riferiscono i Vigili del fuoco. I primi a intervenire con due squadre. A dare l'allarme alcuni vicini che hanno visto del fumo nero uscire dai locali.

Ignoti hanno appiccato il fuoco su materassi e oggetti abbandonati, scappando.

Sul posto anche i Carabinieri di Rimini che hanno constatato la matrice dolosa, ma senza poter aver altri riferimenti, infatti non esiste un sistema di video sorveglianza all'esterno dello stabile. Tutte le ipotesi restano aperte: dalla bravata di alcuni ragazzini al piromane. Al momento non si escludono neppure collegamenti con le auto date a fuoco nella notte tra sabato e domenica in centro a Rimini

