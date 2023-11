Piromane in azione a Rimini: nella notte dati a fuoco 5 veicoli

Fiamme nella notte in centro a Rimini, dove cinque auto - quattro Fiat Panda e una Peugeot Ranch - sono andate a fuoco. Il primo rogo - a quanto si è appreso - intorno a mezzanotte e un quarto, l'ultimo intorno all'una e quaranta. Il tutto in un arco di poche centinaia di metri: il primo incendio è stato segnalato in via Circonvallazione meridionale, il secondo in via Sonnino, il terzo in via Machiavelli, il quarto in via Crispi e il quinto in via Roma all'incrocio con via XXII Giugno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco: alcune vetture sono state distrutte dalle fiamme altre, invece, sono state spente prima che venissero bruciate completamente. Oltre ai pompieri, in strada anche i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Locale e della Polizia di Stato cui spetterà il compito di risalire al presunto autore o ai presunti autori dei roghi presumibilmente di natura dolosa. Un aiuto alle forze dell'ordine potrebbe giungere dalle diverse telecamere dislocate nelle zone degli incendi.