Trofeo Italiano: Pinzano trionfa al Rally della Marca

Rally della Marca

La Valdobbiadene è terra di Corrado Pinzano. Il pilota biellese dimostra ancora una volta di trovarsi a suo agio su queste strade e trionfa al 40° Rally della Marca, secondo round del Trofeo Italiano. Una gara spettacolare, dalla prima all'ultima speciale. E Pinzano ha fatto la differenza soprattutto in avvio, nella temibile “Monte Cesen”, uno degli stage più lunghi di tutta la serie con i suoi 21km. Addirittura presente abbondante neve a bordo strade nella parte centrale, e incognita per le condizioni. Il pilota della Wolskwagen Polo è stato il più bravo ad interpretarla e garantirsi così un bel vantaggio da gestire nel resto della corsa. Resta tutto aperto anche in classifica: Pinzano infatti si avvicina al leader Giuseppe Testa, migliorando il secondo posto ottenuto al Rally del Lazio. In testa, come detto, resta il molisano grazie al coefficiente maggiorato del primo round. Per Testa comunque è arrivata una seconda posizione prestigiosa, al volante nella nuova Skoda Fabia RS. Sul gradino più basso del podio Simone Miele, al ritorno dopo diversi anni nel Trofeo Italiano Rally. Il milanese, sempre su Skoda, ha perso secondi preziosi nella famigerata “Monte Cesen” non riuscendo poi a rientrare. Fuori dalla lotta per la vittoria due protagonisti annunciati come Rudy Andriolo e Manuel Sossella, entrambi per una foratura. Trofeo che ora tornerà tra un mese – a fine maggio – con il Rally del Salento, a coefficiente 1.5.