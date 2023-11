Max Verstappen ha vinto il Gp del Brasile, suo 17° successo in venti gare finora disputate nel Mondiale 2023 di Formula 1. Sul podio a Interlagos sono saliti anche Lando Norris con la McLaren e Fernando Alonso con l'Aston Martin. Carlos Sainz, con la Ferrari, ha chiuso al sesto posto, mentre Charles Leclerc non ha partecipato alla corsa per un problema tecnico avuto nel giro di ricognizione.