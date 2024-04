Il Vespa Club San Marino al raduno mondiale di Pontedera

C'è anche il Vespa Club San Marino a Pontedera per partecipare al raduno Vespa World Days. Evento che coinvolgerà per tre giorni coinvolgerà 8 mila appassionati in rappresentanza di 54 nazioni. La delegazione sammarinese, composta da 15 vespisti, è partita questa mattina da Borgo Maggiore per raggiungere Pontedera nel pomeriggio. Un viaggio sugli Appennini coperti anche dalla neve. A bordo di modelli 50 Special, PX, P5, 50R e GT del 1967 i piloti sammarinesi rappresenteranno il Titano in questo evento mondiale. Le Vespe sammarinesi saranno anche in gara nel Vespa Trophy, un trofeo turistico collegato all'evento, che quest'anno celebra anche i 140 della Piaggio e i 100 anni dello stabilimento di Pontedera dove è nata la leggenda della Vespa.