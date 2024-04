Weekend denso di appuntamenti per la Scuderia San Marino

L’ultimo weekend di aprile prevede per i piloti della Scuderia San Marino un triplice impegno su diversi fronti: rally, kart e Slalom. Si parte con il Rally della Marca che vedrà impegnata la navigatrice Samanta Grossi, alle note per il pilota Lorenzo Grani su Peugeot 208 Rally 4. In Toscana va in scena il 57° Rally dell'Elba con il navigatore Riccardo Biordi che assisterà Luca Ercolani con la Peugeot 106.

Prosegue il Campionato Rotax Max Challenge per i kart con la seconda tappa del calendario prevista a Castelletto, dove saranno impegnati Giacomo Marchioro e Alessandro Pedini Amati. Nicolas Tagliaferri continua la sua stagione in Coppa Italia di Zona 3 alla pista Cogiskart. Debutto stagionale anche per la Coppa Romagna Slalom con il primo appuntamento fissato Borgo Tossignano, saranno due gli equipaggi con i colori biancazzurri: Walter Massa sarà navigato da Ilenia Zenegaglia ed Enrico De Marini da Giorgia Zafferani.