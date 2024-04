30 anni senza Ayrton Senna: numerosi eventi per ricordarlo tra San Marino e Imola

La presentazione degli eventi

Un grande pilota, un uomo dai grandi valori: a 30 anni dalla scomparsa di Ayrton Senna, il ricordo del brasiliano – tragicamente scomparso il 1° maggio 1994 al circuito di Imola nel corso del Gran Premio di San Marino – è vivo più che mai. E la Repubblica, in sinergia con Fondazione Senna, Regione Emilia-Romagna e Comune di Imola, vuole celebrare la sua memoria e quella di Roland Ratzenberger, in un weekend surreale per la Formula 1. Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha elencato gli eventi in programma già da questo weekend: dal 27 aprile al 1° maggio le Tre Torri saranno illuminate con i colori della bandiera del Brasile mentre su Palazzo Pubblico verranno proiettate scenografie dei due piloti. Sempre il 27 aprile momento da non perdere al Teatro Titano quando – alle ore 21 – il giornalista sportivo Fabio Tavelli racconterà Senna con il monologo “L'ultimo viaggio di Ayrton”. In concomitanza con la Titano Trail Run del giorno dopo – domenica 28 – ci sarà una commemorazione al Campo Bruno Reffi, dov'è presente il busto, e una bandiera appesa tra Guaita e Cesta. Tutto ciò inserito nelle celebrazioni del 40° anniversario di relazioni ufficiali tra San Marino e Brasile. Infine, verrà anche emesso un francobollo (e un annullo postale) per i 30 anni dalla scomparsa, come già era successo per il ventennale.

Intervenuto in collegamento Gian Carlo Minardi – presidente di Formula Imola e amico di Senna – presenti il sindaco Marco Panieri e il direttore dell'autodromo Pietro Benvenuti. Il 1° maggio l'Enzo e Dino Ferrari verrà aperto al pubblico per una camminata verso la curva del Tamburello e, alle 14.17 ora dell'impatto, ci sarà un minuto di silenzio. Nel Gran Premio di Formula 1 – in programma dal 17 al 19 maggio – un ex pilota guiderà una delle vetture del brasiliano perché “ricordare Ayrton è un dovere”.