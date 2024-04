Ottimo esordio per Gabriel Tesini nell'European Talent Cup

Buona, anzi buonissima, la prima per Gabriel Tesini nell’European Talent Cup, categoria inserita nel Junior GP World Championship che ha preso il via nel weekend da Misano. Per il pilota sammarinese, che nella passata stagione ha chiuso al 2° posto nel Campionato Italiano PreMoto3, si trattava del primo banco di prova in un campionato altamente competitivo che, negli anni, ha sfornato tanti talenti destinati al Motomondiale. Grazie al sostegno del suo team AC Racing e anche grazie ai consigli del suo manager Alex De Angelis, Tesini si è messo in mostra sin dalle prime libere del fine settimane.

Qualche problema nella Q2, quella riservata ai piloti con i migliori tempi, lo ha costretto a partire dalla 17esima casella di un’affollata griglia di partenza, a cui accedono 30 dei 40 piloti iscritti al campionato. In Gara 1, giro dopo giro, il sammarinese ha costruito una grande rimonta che lo ha portato nel gruppetto alle spalle dei primi tre, concludendo con un ottimo 5° posto.

“È stato bellissimo esordire nella categoria ETC – il commento di Gabriel -. In Gara 1 sono riuscito a fare una grande rimonta, risalendo dalla diciassettesima alla quinta posizione, mentre Gara 2, purtroppo, è finita dopo solo due curve. Sono comunque molto soddisfatto del risultato ottenuto all’esordio. Ringrazio di cuore la mia squadra, i miei sponsor, i miei coach, i tecnici dei Talenti Azzurri e tutte le persone che mi aiutano. Ora sono già proiettato alla prossima gara in Portogallo”