Rimini, il sindaco Gnassi incontra il nuovo prefetto

Il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto questa mattina in residenza comunale Giuseppe Forlenza, dal 27 luglio nuovo Prefetto della città.

“Rimini è una realtà territoriale unica - ha sottolineato il sindaco durante l’incontro – con caratteristiche proprie per essere al contempo una città a misura d’uomo e, specie per il suo ruolo nel panorama del turismo italiano, punto di riferimento nazionale dove si anticipano e concretizzano tendenze e fenomeni. E Rimini, quest’anno, è ancor più punto di riferimento dell’industria turistica nazionale alle prese con una complessa ripartenza dopo il lockdown".

Il sindaco ha poi augurato buon lavoro al nuovo prefetto "avremo tutti bisogno della sua professionalità e passione nell’assolvere a questo nuovo incarico, noi ci saremo" ha detto.

Il Prefetto Forlenza ha colto l’occasione per auspicare per la Città di Rimini “una piena ripresa post pandemia di tutte quelle iniziative nazionali e internazionali attualmente sospese, modificate o comunque compresse nel loro svolgimento” ed ha espresso “il personale apprezzamento per una città capace di essere all’avanguardia sul piano delle idee e dei progetti, facendo spesso da apripista per realtà – a volte anche metropolitane – non solo in ambito turistico, ma anche culturale”.

Forlenza, 56 anni, proviene dalla Prefettura di Salerno dove ha ricoperto l'incarico sia di Capo di Gabinetto che, fino al 26 luglio 2020, di Viceprefetto Vicario.





