Rissa alla Vecchia Pescheria: chiuso un locale

Resterà chiuso per 15 giorni uno dei locali della “Vecchia Pescheria” dopo degli accertamenti effettuati a seguito della pubblicazione del video sui social che documentava una violenta aggressione tra clienti e dipendenti di un locale. La ricostruzione dei fatti è stata effettuata in poche ore: la Squadra Mobile prosegue ora nelle indagini per identificare gli autori delle violenze. "L'esercizio costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini" ha scritto il Questore



Fermati inoltre nelle serata di ieri un gruppo di ragazzi che stazionavano nei pressi delle "Cantinette" incurati del coprifuoco.

