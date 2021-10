CRONACA Ritrovato senza vita il corpo dell'uomo scomparso a Pennabilli

È stato ritrovato a Porto Recanati, in provincia di Macerata, il corpo senza vita di Christian Podestà. Per gli inquirenti l’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario. La scomparsa dell'uomo – geometra 40enne, residente a Pennabilli - era stata denunciata sabato scorso dalla compagna, dopo che il giorno precedente se n'era andato da casa con la sua auto. Christian Podestà aveva uno studio tecnico a Sant'Agata ed il sindaco Franco Vicini ha affidato a Facebook un messaggio di cordoglio ai familiari. Parla di “scelta terribile, che colpisce forse più chi resta che chi la compie”. “A noi – conclude il sindaco - non resta che il dolore per la famiglia, ogni possibile, umana comprensione e il suo ricordo”.

