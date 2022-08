Riviera Romagnola: piano straordinario di controlli in vista del Ferragosto Intensa nel Riminese, già in questo fine settimana, l'attività di prevenzione e contrasto di reati da parte delle Forze dell'Ordine

Un vero e proprio fiume di persone, in questi giorni, nelle località turistiche romagnole. Tantissimi i giovani, da ogni parte della Penisola. Fondamentale, dunque, garantire la sicurezza. Già allo studio un piano straordinario di controlli – coordinato dalla Prefettura – in vista del weekend di ferragosto. Ma già in questo fine settimana è stata capillare l'attività di prevenzione e contrasto di reati e fenomeni di degrado urbano; con il coinvolgimento di tutte le Forze dell'Ordine. Particolarmente attivo il personale della Questura; anche con pattugliamenti delle zone balneari, con l'utilizzo di moto d'acqua. Massima attenzione alle stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione dove transitano migliaia di ragazzi. Ancora vivo il ricordo della tragedia delle due sorelle travolte da un treno. Come è noto avevano trascorso la serata al Peter Pan; la discoteca di Misano Adriatico è stata controllata in modo approfondito dagli agenti, che non hanno riscontrato alcuna irregolarità. In totale, tra venerdì e sabato, la Polizia di Stato ha identificato 860 persone – 244 gli stranieri -; 334 i veicoli controllati, 44 le contravvenzioni. 4 arresti per furto, invece, da parte dei Carabinieri di Rimini; bloccato, subito dopo aver rubato uno zainetto di alcuni turisti – in una spiaggia libera - un 30enne nordafricano, pregiudicato. Fermate anche 3 nomadi, durante un servizio antiborseggio al mercato settimanale. Da segnalare infine l'intervento della Polizia ad un hotel di Marebello; diversi turisti sarebbero stati truffati. La struttura, infatti – per la quale era già stata emessa un'ordinanza di chiusura – avrebbe raccolto più prenotazioni di quante ne era in grado di garantire, incassando comunque le caparre.

