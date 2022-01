Romagna: le industrie tornano a crescere, ma pesano rincari di materie ed energia e crisi del turismo Gli imprenditori romagnoli "sanno fare impresa", ribadisce il presidente di Confindustria Bozzi

Guardano al futuro con ottimismo gli imprenditori romagnoli. Nonostante una serie di ostacoli, dall'aumento delle materie prime al calo dei flussi turistici per il settore ricettivo. Il presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi, fa il punto della situazione, tra comparti che registrano una crescita e altri più in difficoltà.

"I volume di produzione rispetto al 2020 - spiega Bozzi - sono in crescita. L'industria in generale si è ripresa, soprattutto le aziende non energivore". Invece, la parte che prevede una trasformazione energivora, ad esempio il settore alimentare e dei surgelati, ha "grandi problemi". Una delle difficoltà maggiori è infatti legata agli aumenti di materie ed energia.

Prosegue il dialogo tra Confindustria Romagna e il presidente della Regione, Bonaccini, così come con il Governo a Roma, per cercare di diminuire le tasse indirette in bolletta e dare ossigeno ad aziende e famiglie. Gli imprenditori tornano a chiedere di estrarre gas in Italia. C'è poi il turismo: settore duramente colpito dagli effetti della pandemia.

Gli imprenditori non si lasciano abbattere: in Romagna “sappiamo fare impresa”, ribadisce Bozzi. "Hanno saputo cogliere le opportunità" del rimbalzo dell'Italia dopo le chiusure del 2020 e "sicuramente - prevede - miglioreranno le loro posizioni nei prossimi anni".

Nel servizio, l'intervista a Roberto Bozzi, presidente Confindustria Romagna

