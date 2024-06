RIMINI Scomparsa Giancarlo Pari, la Prefettura: "Mai interrotte le ricerche" In campo un importante dispiegamento di risorse, ma le ricerche non hanno ancora prodotto risultati.

Scomparsa Giancarlo Pari, la Prefettura: "Mai interrotte le ricerche".

La Prefettura di Rimini , dopo gli appelli dei familiari sui social e sulla stampa locale, precisa che le ricerche di Giancarlo Pari, scomparso lo scorso 3 giugno, non sono mai state interrotte. Il pensionato, ex ferroviere e con problemi di Alzheimer, è disperso dalla mattina del 3 giugno dopo una visita medica al “Colosseo” Ausl.



Il piano di ricerca messo in atto non si estende solo alla provincia di Rimini, ma anche all'intera regione Emilia-Romagna e alle vicine Marche e vede coinvolti Carabinieri, Forestale, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia Ferroviaria, Polizia Locale di Rimini, oltre a Protezione Civile, Esercito, 118, Croce Rossa Italiana e Soccorso Alpino Speleologico. Utilizzate anche unità cinofile, soccorritori fluviali e alluvionali, guardie ecozoofile e volontari della protezione civile, oltre agli elicotteri del 7° Aves "Vega" e droni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche si concentrano principalmente sull'area dell'ultimo avvistamento di Pari. Costanti le riunioni e gli incontri per analizzare gli elementi utili alla ricerca, l'ultima si è svolta martedì. Le ricerche, nonostante gli sforzi considerevoli e il dispiegamento di risorse, non hanno ancora prodotto risultati. La Prefettura assicura che l'impegno rimane costante e i metodi di ricerca vengono rimodulati in base alle nuove informazioni, auspicando che si possano ottenere presto progressi significativi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: