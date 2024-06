Sospese le ricerche di Giancarlo Pari, l'amarezza dei familiari

Senza esito le ricerche di Giancarlo Pari. Dopo una settimana dalla scomparsa del 77enne riminese, da lunedì scorso sono state sospese le ricerche, in accordo con la prefettura di Rimini. Il pensionato, ex ferroviere e con problemi di Alzheimer, è disperso dalla mattina del 3 giugno dopo una visita medica al “Colosseo” Ausl. In attesa di segnalazioni attendibili, che farebbero subito ripartire le ricerche, sono stati dunque fermati gli interventi straordinari di Esercito, forze dell'ordine, protezione civile e vigili del fuoco. In campo anche i cani per la ricerca delle persone e droni che per giorni hanno sorvolato l'intera provincia.

Sui social si registra l'amarezza dei familiari per il termine delle ricerche. “Benvenuti nel paese in cui le persone in difficoltà vengono abbandonate, passatemi il termine”, scrive una nipote del signore scomparso. “Dato che noi familiari siamo costretti a cercare mio nonno da soli – aggiunge -, rinnovo la richiesta di tenere gli occhi aperti, e informare subito le forze dell’ordine in caso di avvistamenti”.

Anche la figlia, Rosj, continua con il tam tam sui social, cercando di sensibilizzare quante più persone possibili nella ricerca. “Giancarlo – scrive – potrebbe essersi riparato in qualche casolare abbandonato o capanno o comunque un tetto nelle zone di collina come S.Andrea in Besanigo, S.Clemente, Ospedaletto e anche Coriano. Chi avesse l'opportunità di conoscere quelle zone può darci una mano nei controlli”. E sul Corriere Romagna lamenta il mancato coinvolgimento di polizia e carabinieri; infine lo sfogo: “Il valore economico, in questa città, ha più importanza della vita umana”.

“Noi non ci fermiamo – scrive ancora Corriere Romagna citando il comitato scientifico “Ricerca scomparsi” -: è davvero ingiusto che, una frangente così delicato, la famiglia abbia appreso dai mass media dell'improvviso stop alle ricerche”.

Al momento della scomparsa, l'uomo indossava un giubbotto grigio leggero, una maglia polo verde, bermuda di jeans, scarpe da tennis color grigio chiaro. Pari aveva con sé portafoglio e documenti, ma era senza cellulare.