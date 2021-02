FEMMINICIDIO Sonia Di Maggio riposa nel cimitero di San Martino Montelabbate

Sonia Di Maggio riposa nel cimitero di San Martino Montelabbate.

Le esequie di Sonia Di Maggio, nel piccolo cimitero di San Martino Montelabbate. Questa mattina la funzione per la 29 enne riminese, vittima dell'ex fidanzato che l'aveva raggiunta in Salento per poi ucciderla con diverse coltellate. Una funzione carica di dolore per la famiglia e gli amici. Le ceneri della ragazza arrivate dalla Puglia, nascoste dal mare di fiori per una vita spezzata. E' in carcere Salvatore Carfora, il 39enne di Torre Annunziata reo confesso dell'omicidio. Un uomo "lucido" e "freddo", capace di raccontare gli eventi "senza scomporsi, senza un'emozione, senza un minimo di resipiscenza", per il Gip. Le "sue parole avevano come fine ultimo quello di evidenziare che Sonia 'se l'era cercata'...non doveva lavorare e non doveva uscire senza di lui e soprattutto non doveva permettersi di rifarsi una vita con un altro uomo". Sono alcuni passaggi che compaiono nell'ordinanza.

