"CLEAN PARK" Spaccio a Rimini, arrestato anche l'ultimo pusher

Torniamo all'operazione antidroga Clean Park messa a segno dalla Questura di Rimini, individuando un'area del parco Forlani come zona di spaccio. La Polizia ha proceduto all'arresto dell'ultimo pusher sfuggito nel corso della prima fase dell'operazione che aveva già portato in carcere 10 spacciatori oltre ad altre 7 misure cautelari. Ieri la manette sono scattate ai polsi di un 28enne nigeriano, notato mentre frugava all’interno di un sacchetto azzurro, riposto in una siepe, in Corso Giovanni XXIII angolo via Vittime Civili di Guerra. L'uomo è stato inseguito dagli agenti e catturato dopo varie resistenze. Addosso aveva 6 grammi di marijuana e in tasca 420 euro in contanti. All'interno del sacchetto nascosto nella siepe tentava invece di occultare 6 involucri in cellophane con dentro della marijuana per un peso di 70 grammi.



