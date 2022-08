ATTUALITÀ Superenalotto: un quarto di miliardo di euro, jackpot più alto della storia

Il Superenalotto per il concorso di martedì 9 agosto, ha in serbo il jackpot più alto della storia del gioco: ha superato un quarto di miliardo di euro, per la precisione 250 milioni e 400mila euro. Un montepremi che fa gola a molti, ma aggiudicarselo è estremamente difficile. La possibilità di centrare la sestina vincente, infatti, è solo una su 622.614.630. Se una persona giocasse una schedina al giorno e avesse una vita di 90 anni, potrebbero non bastargli 20.000 vite. Una statistica deprimente, eppure i giocatori che credono o sperano di accaparrarsi il super premio è davvero elevata. La Dea Bendata è da un po' che non torna a baciare un giocatore del Superenalotto consentendogli di sbancare. C'è da chiedersi quanto aumenterà ancora il jackpot prima che qualcuno sarà in grado di acciuffarselo. Il fortunato vincitore, non dovrà sottovalutare anche le tasse da pagare per una mega vincita. In questo caso sarebbero superiori ai 50 milioni di euro, che tornerebbero nelle casse dello Stato.

