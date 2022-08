MALTEMPO Temporali in riviera: sottopassi allagati e auto danneggiate dalla grandine [fotogallery]

Il nubifragio di questa notte ha prodotto danni soprattutto in Riviera dove la pianura impedisce all'acqua di defluire velocemente. Nel giro di qualche ora gli oltre 50 centimetri di pioggia hanno invaso cantine e seminterrati e, come spesso accade, allagato alcuni sottopassi, come quello di via Firenze. Superlavoro dunque per i Vigili del fuoco che sono dovuti intervenire a più riprese per liberare alcune auto bloccate e mettere in sicurezza le strade invase dall'acqua. La grandine ha colpito soprattutto Riccione, dove chicchi grandi come palline da golf hanno flagellato alberi, orti e auto.

