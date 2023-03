CUORE 21 Tragedia in A4: una panchina dedicata alle vittime a Riccione

Tragedia in A4: una panchina dedicata alle vittime a Riccione.

"L'inclusione si deve coltivare per creare una comunità in cui ci siano le stesse opportunità per tutti". Con questa frase dell'ex sindaco Massimo Pironi, scelta per la targa affissa su una panchina nel parco accanto alla casa di Cuore 21, è stata inaugurata a Riccione la panchina europea in ricordo delle vittime dell'associazione dedicata all'inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down scomparse lo scorso 7 ottobre nell'incidente stradale di San Donà di Piave. "L'inclusione è stato il manifesto della loro esistenza. Hanno vissuto contribuendo ogni giorno a costruire una società più aperta e più bella. La panchina qui a Riccione è speciale: 7 cuori che simbolicamente sono i nostri angeli, insieme alle 12 stelle europee sommate ad altre due stelle che fanno un totale di 21 simboli, un numero che è nel cuore di tutti i riccionesi", ha detto la sindaca Daniela Angelini. Riccione è il quarto comune della provincia di Rimini ad ospitare il progetto 'Panchine europee in ogni città' promosso dalla Gioventù federalista europea e, a livello locale, da molte associazioni tra cui Futuro Verde Aps come capofila.

