CATTOLICA Trovato il corpo dell'anziano scomparso a natale nel Riminese Lungo fiume Ventena vicino casello Cattolica. Disposta autopsia

E' stato ritrovato intorno alle 13 il corpo dell'87enne Giovanni Pangrazi scomparso dopo il pranzo di Natale a San Giovanni in Marignano, nel Riminese. L'anziano è stato ritrovato dai cani dell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco. I Carabinieri, il medico-legale e i Vigili del Fuoco si sono recati sul posto.

Il corpo senza vita è stato ritrovato nella zona artigianale all'uscita del casello dell'autostrada di Cattolica, lungo il fiume Ventena.

La causa del decesso non è chiara, probabilmente si tratta di cause naturali, ma la magistratura ha già disposto l'autopsia sul cadavere dell'anziano. I familiari, dopo la scomparsa dell'uomo, avevano lanciato un appello che era stato rilanciato anche dal Comune di San Giovanni in Marignano sui suoi canali social.

