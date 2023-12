87enne scomparso dopo il pranzo di Natale, ricerche a San Giovanni in Marignano

C'è preoccupazione per Giovanni Pangrazi, pensionato di 87 anni residente in centro a San Giovanni in Marignano. Si sono perse le sue tracce dal pomeriggio di ieri, attorno alle 16. L'anziano, dopo aver trascorso il pranzo di Natale in famiglia, aveva annunciato di voler passare a prendere un caffè in un circolo che frequenta abitualmente, ma si sono perse le sue tracce.

I familiari e i parenti hanno tentato di contattarlo più volte, senza avere risposte. Dopo i primi tentativi di ritrovamento da parte dei parenti, nella serata del 25 dicembre si è attivata la macchina dei soccorsi. Carabinieri, Protezione Civile, volontari e Vigili del Fuoco stanno pattugliando incessantemente la zona, anche con droni e cani da ricerca.

La squadra dei soccorritori sta organizzando dei turni per proseguire ininterrottamente le ricerche, fino al ritrovamento dell'anziano. L'uomo non aveva mai dato segni di squilibrio e non è da escludere un malore. Al momento, ogni ipotesi rimane al vaglio degli inquirenti, che stanno pattugliando tutta la zona fluviale della Valconca alla ricerca di qualche traccia.