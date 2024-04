Giorgia Meloni si candida alle Europee, capolista in tutte le liste

"Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia così la candidatura alle elezioni europee a Pescara alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. La premier, che è anche presidente di Fdi e di Ecr (i conservatori europei), chiude la kermesse organizzata in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno annunciando la candidatura in tutte le circoscrizioni e chiede di scrivere sulla scheda "solo Giorgia, il nome di battesimo, "perché "io sarò sempre e solo una di voi, una del popolo".