INIZIATIVA Una class action per il Ponte Verucchio Previsto un incontro pubblico nella serata di venerdì 3 gennaio

Una class action per il Ponte Verucchio.

“La chiusura del ponte sul Marecchia sta mettendo in ginocchio imprese locali, famiglie e scolari, aggravando ancor più il fenomeno di progressivo depauperamento economico e sociale della nostra zona. Il rischio di far del male alla nostra valle è grande”, hanno scritto gli organizzatori di un incontro con cittadini e residenti per parlare della questione della chiusura del Ponte Verucchio. È previsto per la sera di venerdì 3 gennaio alle Scuole Elementari di Villa Verucchio. “Ci troveremo insieme – si legge - per manifestare le difficoltà che ci sta causando la chiusura del ponte e per valutare la possibilità di intraprendere un'azione collettiva - o class action - contro gli Enti competenti in materia”. Chiederanno che vengano valutate situazioni che permettano di limitare i danni "il più possibile ripristinando la circolazione con la massima urgenza e con la migliore soluzione tecnico economica possibile", così come annunciato ieri dal Presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi.



I più letti della settimana: