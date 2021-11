COVID-19 Variante Omicron: verifiche sui contatti del primo caso in Italia

Cresce l'allarme per la nuova variante Omicron, con verifiche serrate e controlli rafforzati negli aeroporti, mentre si ricostruisce l'itinerario del primo caso registrato in Italia, con il tracciamento dei suoi contatti e dei suoi parenti, anche a Caserta. Isolate le classi elementari frequentate dai figli, mentre sono stati sottoposti a test i 133 passeggeri del volo dal Sudafrica. "Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia" ha dichiarato a Radio Rai.



Sono 12.932 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.877. Sono invece 47 le vittime in un giorno, in calo rispetto a ieri, quando erano state 90.Il tasso di positività è al 2,5%, in lieve aumento rispetto al 2,1% di ieri.



1.344 i nuovi positivi in Emilia-Romagna su 28.227 tamponi eseguiti. 185 i nuovi casi a Rimini, in cui si registra anche il decesso di un uomo di 89 anni.



