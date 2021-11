Variante Omicron, il virologo Pregliasco: "Non sarà azzerata la protezione dei vaccini"

Scoperti due nuovi casi legati alla variante sudafricana Omicron anche in Inghilterra, dopo quelli di Israele e Belgio, e i sospetti di Olanda, Germania, Repubblica Ceca ma anche Italia, un cittadino campano, di ritorno dal Sudafrica, è stato isolato perché positivo. Quanto dobbiamo preoccuparci di questa variante?

Ci vorranno 15 giorni per saperne di più su Omicron e sulla sua eventuale capacità di penetrare le difese date dai vaccini. Intanto i dati odierni in Italia parlano di un incremento di 12.877 casi (incidenza al 2,15%); 90 i decessi, aumentano di 78 i ricoveri ordinari e di 18 le terapie intensive.



In Emilia-Romagna si registrano 1.273 positivi in più (tasso di positività 3,6%); 17 le vittime, di cui tre a Forlì-Cesena dove è morto anche un uomo di 58 anni. 19 in più i ricoveri ordinari. Rimini è la seconda provincia più colpita in Regione, con quasi 200 casi in più (192, 104 sintomatici).

Nel video l'intervista a Fabrizio Pregliasco, virologo